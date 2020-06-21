Путин рассказал, как проводит свободное время

Президент России Владимир Путин отметил, что в свободное время предпочитает читать, слушать музыку или заниматься спортом. Об этом российский лидер рассказал в интервью, которое покажут на телеканале "Россия-1".

— Всё-таки за эти годы работы я научился вести себя таким образом, что когда свободные несколько есть часов, то я могу заниматься тем, что мне нравится. Ну, например, спортом или почитать, или музыку послушать, — сказал Путин.

На вопрос о том, может ли глава РФ позволить себе отвлечься от работы и отдохнуть, президент сказал, что операторы Генерального штаба "всё время рядом" и должны всегда находиться "на расстоянии нескольких секунд".