Путин рассказал, как проводит свободное время

Президент России Владимир Путин отметил, что в свободное время предпочитает читать, слушать музыку или заниматься спортом. Об этом российский лидер рассказал в интервью, которое покажут на телеканале "Россия-1".
— Всё-таки за эти годы работы я научился вести себя таким образом, что когда свободные несколько есть часов, то я могу заниматься тем, что мне нравится. Ну, например, спортом или почитать, или музыку послушать, — сказал Путин.
На вопрос о том, может ли глава РФ позволить себе отвлечься от работы и отдохнуть, президент сказал, что операторы Генерального штаба "всё время рядом" и должны всегда находиться "на расстоянии нескольких секунд".
Напомним, также в интервью президент России Владимир Путин рассказал, что не любит отчитывать подчинённых "в показном порядке" и никогда не делает этого. Российский лидер подчеркнул, что "бывают и жёсткие разговоры", однако не было ни одного случая, чтобы он кого-то оскорбил или унизил.