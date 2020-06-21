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Путин рассказал, как проводит свободное время

Глава РФ подчеркнул, что научился проводить досуг так, как ему нравится.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин отметил, что в свободное время предпочитает читать, слушать музыку или заниматься спортом. Об этом российский лидер рассказал в интервью, которое покажут на телеканале "Россия-1".

Всё-таки за эти годы работы я научился вести себя таким образом, что когда свободные несколько есть часов, то я могу заниматься тем, что мне нравится. Ну, например, спортом или почитать, или музыку послушать, — сказал Путин.

На вопрос о том, может ли глава РФ позволить себе отвлечься от работы и отдохнуть, президент сказал, что операторы Генерального штаба "всё время рядом" и должны всегда находиться "на расстоянии нескольких секунд".

Напомним, также в интервью президент России Владимир Путин рассказал, что не любит отчитывать подчинённых "в показном порядке" и никогда не делает этого. Российский лидер подчеркнул, что "бывают и жёсткие разговоры", однако не было ни одного случая, чтобы он кого-то оскорбил или унизил.

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