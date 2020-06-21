Фильм Андрея Хржановского получил приз жюри на анимационном фестивале во Франции

Анимационный фильм российского режиссёра-мультипликатора Андрея Хржановского "Нос, или Заговор "не таких" стал обладателем приза жюри на международном анимационном фестивале во французском городе Анси. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

#PrixOfficiels 🏆 #OfficialAwards

👏 Félicitations - Congratulations:

⭐ "The Nose or the Conspiracy of Mavericks" - Andrey Khrzhanovsky

📽️ Réaction à découvrir en vidéo / Discover their reaction in the video

👉 https://t.co/tNMqTo61Di#annecyfestival 2020 pic.twitter.com/HikyG51k4F — Annecy Festival (@annecyfestival) June 20, 2020

В основу картины легла повесть Николая Гоголя "Нос", а также одноимённая опера, которую в 1930 году создал композитор Дмитрий Шостакович. К написанию сценария приложили руку сам Хржановский и Юрий Арабов.