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Фильм Андрея Хржановского получил приз жюри на анимационном фестивале во Франции

В основу картины легла повесть Николая Гоголя "Нос", а также одноимённая опера, которую в 1930 году написал композитор Дмитрий Шостакович.

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Анимационный фильм российского режиссёра-мультипликатора Андрея Хржановского "Нос, или Заговор "не таких" стал обладателем приза жюри на международном анимационном фестивале во французском городе Анси. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

В основу картины легла повесть Николая Гоголя "Нос", а также одноимённая опера, которую в 1930 году создал композитор Дмитрий Шостакович. К написанию сценария приложили руку сам Хржановский и Юрий Арабов.

Главный приз завоевал фильм французского аниматора Реми Шейе "Бедовая Джейн: детство Марты Джейн Каннари". Отмечается, что в этом году ежегодный фестиваль Анси проходит в онлайн-формате с 15 по 30 июня.

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