В гараже на северо-востоке Москвы прогремел взрыв

На северо-востоке Москвы, на Походном проезде, в гараже случился взрыв. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В результате инцидента двое мужчин в возрасте 35 и 40 лет получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
Отмечается, что на место происшествия приехали подразделения МЧС России, признаков возгорания не обнаружено. Пока не известно, что именно произошло. По предварительным данным, в гараже шёл ремонт, хлопок раздался во время использования газового баллона.