В гараже на северо-востоке Москвы прогремел взрыв

На северо-востоке Москвы, на Походном проезде, в гараже случился взрыв. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате инцидента двое мужчин в возрасте 35 и 40 лет получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.