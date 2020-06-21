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В гараже на северо-востоке Москвы прогремел взрыв

Двое мужчин получили травмы различной степени тяжести.

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Архив. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Воронин Денис

На северо-востоке Москвы, на Походном проезде, в гараже случился взрыв. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате инцидента двое мужчин в возрасте 35 и 40 лет получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Отмечается, что на место происшествия приехали подразделения МЧС России, признаков возгорания не обнаружено. Пока не известно, что именно произошло. По предварительным данным, в гараже шёл ремонт, хлопок раздался во время использования газового баллона.

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