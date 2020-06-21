Доктор Мясников рассказал о снижающих холестерин продуктах

Снизить уровень холестерина в крови помогут орехи, дикий рис и рыба. Об этом рассказал телеведущий и доктор Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

По словам врача, 70 граммов орехов снизят холестерин так, как десять миллиграммов аторвастатина — одного из популярных препаратов для понижения этого показателя. Повысить хороший холестерин и понизить плохой помогут полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в рыбе.

— Красный виноград, особенно кожица, содержит ресвератрол — биологически активное вещество, которое очень благотворно влияет на сосудистую стенку, — отметил специалист.

Одной дольки чеснока ежедневно будет достаточно для контроля уровня холестерина. Выраженное действие на этот показатель оказывает и зелёный чай — за счёт полифенолов.