НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Доктор Мясников рассказал о снижающих холестерин продуктах

Для контроля уровня этого показателя достаточно съедать одну дольку чеснока каждый день.

1060
Post cover

Фото © Xinhua via ZUMA Wire

Снизить уровень холестерина в крови помогут орехи, дикий рис и рыба. Об этом рассказал телеведущий и доктор Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

По словам врача, 70 граммов орехов снизят холестерин так, как десять миллиграммов аторвастатина — одного из популярных препаратов для понижения этого показателя. Повысить хороший холестерин и понизить плохой помогут полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в рыбе.

Красный виноград, особенно кожица, содержит ресвератрол биологически активное вещество, которое очень благотворно влияет на сосудистую стенку, — отметил специалист.

Одной дольки чеснока ежедневно будет достаточно для контроля уровня холестерина. Выраженное действие на этот показатель оказывает и зелёный чай — за счёт полифенолов.

Употребление хотя бы одного авокадо в день очень полезно для сердца, оно помогает снизить уровень "вредного" холестерина и укрепить сердечно-сосудистую систему. К такому выводу ранее пришли исследователи Университета штата Пенсильвания.

Выбор редакции

Loading...