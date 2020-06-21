Лукашенко: Белоруссия не допустит переписывания итогов ВОВ и возрождения идей нацизма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что Минск будет бороться с попытками фальсифицировать итоги Великой Отечественной войны и пресекать возрождение идей нацизма. Эти слова прозвучали на церемонии открытия мемориального комплекса "Ола" в Светлогорском районе Гомельской области.

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— Белоруссия никогда не допустит возрождения идей нацизма на своей земле. Белоруссия никогда не позволит переписать историю и предать память победителей, которые спасли мир от палачей, — приводит его слова БелТА.

Он подчеркнул, что в силу особенностей человеческой памяти со временем события военных лет воспринимаются менее эмоционально, поэтому о произошедшем необходимо напоминать и передавать воспоминания новым поколениям.

В ходе церемонии он обратился к присутствующим и заметил, что деревня Ола печально известна тем, что в годы войны в ней при ужасных обстоятельствах погибло почти две тысячи человек, что составляет "12 Хатыней".

В январе 1944 года немецкий карательный отряд вместе с войсковой частью окружил деревню Ола и начал поджигать дома, загоняя в них людей. Тех, кто пытался убежать, расстреливали. Тогда погибло 1758 мирных жителей, 950 из них были детьми.