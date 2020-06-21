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Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Самаре — видео

В здании разрушены межкомнатные и межквартирные перегородки.

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Взрыв газа произошёл рано утром 21 июня в многоквартирном доме в Красноглинском районе Самары. Пострадали две женщины, их отправили в больницу для осмотра.

Возгорания в результате инцидента не произошло. Повреждения получили автомобили, припаркованные у здания. Взрывом были разрушены межкомнатные и межквартирные перегородки, а также дверь в подъезд, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По факту взрыва проводится проверка, по итогам которой будет дана оценка действиям должностных лиц.

Утром 21 июня взрыв прогремел в жилом девятиэтажном доме в Киеве. По предварительной информации, произошла утечка газа. В результате произошёл обвал нескольких этажей. Под завалами было найдено тело одного погибшего. Поисково-спасательная операция продолжается.

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