Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Самаре — видео

Взрыв газа произошёл рано утром 21 июня в многоквартирном доме в Красноглинском районе Самары. Пострадали две женщины, их отправили в больницу для осмотра.

Возгорания в результате инцидента не произошло. Повреждения получили автомобили, припаркованные у здания. Взрывом были разрушены межкомнатные и межквартирные перегородки, а также дверь в подъезд, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По факту взрыва проводится проверка, по итогам которой будет дана оценка действиям должностных лиц.