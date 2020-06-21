Названы регионы с наименьшим приростом случаев CoViD-19

Прирост заболеваемости CoViD-19 не зафиксирован в Ненецком автономном округе, наименьший темп прироста наблюдается в Москве. Такими данными поделились в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Как уточняется, в Москве показатель составляет 0,5%. В топ также вошли Еврейская автономная область (0,8%), Республика Крым (0,8%), Республика Северная Осетия (0,8%) и Чукотский автономный округ (0,8%).
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, насколько заразны пациенты с "бессимптомным коронавирусом".
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