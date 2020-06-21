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Мишустин: Благодаря врачам система здравоохранения России достойно справляется с пандемией

Глава кабмина страны отметил, что отечественные специалисты в трудные времена продемонстрировали высокий профессионализм, мужество и самоотверженность.

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Фото © POOL / ТАСС / Дмитрий Астахов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников медицинских учреждений с профессиональным праздником и заявил, что благодаря их усилиям система здравоохранения страны достойно справляется с пандемией CoViD-19. Телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Он подчеркнул, что в составе медперсонала России трудятся уникальные специалисты, показавшие в непростые для страны времена высокий профессионализм, мужество и самоотверженность.

Мы с огромной признательностью и уважением говорим всем вам спасибо за ваш благородный, подвижнический труд, ответственное отношение к профессиональному долгу, чуткость и доброту, — сказал Мишустин.

Он также выразил отдельную признательность ветеранам отрасли, помогающим сохранить её традиции и растить новые поколения экспертов.

Ранее медиков с профессиональным праздником поздравили глава Минздрава Михаил Мурашко, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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