Мишустин: Благодаря врачам система здравоохранения России достойно справляется с пандемией

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников медицинских учреждений с профессиональным праздником и заявил, что благодаря их усилиям система здравоохранения страны достойно справляется с пандемией CoViD-19. Телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Он подчеркнул, что в составе медперсонала России трудятся уникальные специалисты, показавшие в непростые для страны времена высокий профессионализм, мужество и самоотверженность.

— Мы с огромной признательностью и уважением говорим всем вам спасибо за ваш благородный, подвижнический труд, ответственное отношение к профессиональному долгу, чуткость и доброту, — сказал Мишустин.

Он также выразил отдельную признательность ветеранам отрасли, помогающим сохранить её традиции и растить новые поколения экспертов.