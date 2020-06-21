Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу автомобилей с бензина на газ

Государство будет субсидировать больше половины расходов граждан и бизнеса по переводу транспорта на газ с бензина. Соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин, документ размещён на сайте кабмина.

Изменения коснутся одного из приложений к госпрограмме "Развитие энергетики". Нормативы субсидирования в 2020 году будут повышены в два раза — с 30% до 60% общей стоимости работ. Это позволит увеличить спрос на газ.

В течение пяти лет в стране должно быть построено более тысячи газовых заправок. По итогам 2024 года объёмы потребления природного газа в качестве моторного топлива должны увеличиться до 2,7 млрд кубометров.