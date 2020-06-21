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Клещи — не единственная беда. Врач объяснил, почему не стоит отдыхать на траве без ковриков или шезлонгов

Специалист добавил, что на природе людей может поджидать целый ряд проблем.

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Фото © Pixabay

Во время вылазок на природу не стоит пренебрегать ковриками и шезлонгами, так как отдых на траве может спровоцировать проблемы с мочеиспусканием, заявил терапевт клиники ревматологии, внутренних и профессиональных болезней имени Тареева клинической больницы № 3 Сеченовского университета Владимир Бекетов.

Он отметил, что в жаркий сезон в парках и на приусадебных участках часто можно увидеть людей, лежащих на траве. Наслаждаться единением с природой таким образом небезопасно.

Пребывание на, казалось бы, прохладной безобидной траве может обернуться локальным переохлаждением и обострением хронической инфекции мочевыводящего тракта, привести к циститу, уретриту, простатиту, пиелонефриту. Локальное переохлаждение снижает кровоток и лимфоток в зоне контакта с землёй, что ослабляет напряжённость иммунитета в этой зоне. Это помогает активизироваться болезнетворной флоре, — цитирует эксперта агентство городских новостей "Москва".

В связи с этим Бекетов призывает пользоваться туристическими ковриками и плотными полотенцами, чтобы исключить переохлаждение.

Специалист добавил, что на природе людей может поджидать и другая опасность — в виде клещей. В случае укуса он советует обратиться в травмпункт или поликлинику, где смогут вытащить насекомое и провести срочную профилактику заболевания.

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