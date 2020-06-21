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В России выявили ещё 7728 случаев коронавируса

За прошедшие сутки от болезни полностью вылечились 5119 человек.

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Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 7728 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19. Отмечается, что у 30,2% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Москве (+968). В пятёрку лидеров также вошли Подмосковье (+549), Ханты-Мансийский АО (+294), Санкт-Петербург (+229) и Нижегородская область (+227).

Полностью вылечить за последние 24 часа врачам удалось 5119 человек. За это же время зафиксировано 109 летальных исходов.

За весь период в России выявлено 584 680 случаев коронавируса, из которых 8111 с летальным исходом. Выздоровело 339 711 человек.

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