В России выявили ещё 7728 случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 7728 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19. Отмечается, что у 30,2% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Москве (+968). В пятёрку лидеров также вошли Подмосковье (+549), Ханты-Мансийский АО (+294), Санкт-Петербург (+229) и Нижегородская область (+227).

Полностью вылечить за последние 24 часа врачам удалось 5119 человек. За это же время зафиксировано 109 летальных исходов.