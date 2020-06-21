Парень, которого в школе из-за прыщей называли "пиццелицым", теперь зарабатывает 500 тысяч в день

У 33-летнего Скотта МакГлинна из Уэльса — 141 тысяча подписчиков в Instagram. Он известен в Сети тем, что рассказывает, как бороться с проблемной кожей. Он завоевал доверие аудитории, так как на своём примере доказывает пользу или неэффективность того или иного косметического средства для мужчин, сообщает Daily Mail.

Фото © Instagram / scottmcglynnofficial

В интервью Daily Mail блогер рассказал, как над ним издевались в школе. Его называли "пиццелицым" (намекая на прыщи, цвет лица и его итальянскую внешность). Зато теперь те, кто когда-то его обзывал, подписаны на него в Instagram, а сам Скотт хорошо зарабатывает на контрактах с ведущими брендами по уходу за кожей.

Фото © Instagram / scottmcglynnofficial

Именно школьная травля когда-то заставила этого парня начать искать способ избавиться от угревой сыпи. Он стал буквально одержим идеей добиться идеального состояния кожи. Его поиски увенчались успехом. Скотт зарабатывает шесть тысяч фунтов стерлингов (около 520 тысяч рублей по текущему курсу) за один пост.

Фото © Instagram / scottmcglynnofficial

Разумеется, успех пришёл не сразу. МакГлинн признаётся, что после школы, когда ему исполнилось 17 лет, он ещё не знал, что путь, который ему предстоит преодолеть, будет настолько тернистым.

Я думал, что просто накуплю разных средств по уходу за кожей. Выбирал их не глядя — часто по запаху, который мне нравился. Я был так наивен… Скотт МакГлинн

Методом проб и ошибок Скотт пришёл к выводу о том, что одного единственного средства, которое бы подошло каждому, не существует. Он честно говорит об этом своим подписчикам, призывая вчитываться в состав кремов, масок и прочих косметических средств.

Фото © Instagram / scottmcglynnofficial