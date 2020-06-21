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Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные шесть миллионов долларов

Музыкант играл на ней на легендарном выступлении MTV Unplugged в Нью-Йорке.

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Фото © Twitter / Juliens Auctions

Американский аукционный дом Julien's Auctions сообщил на своей странице в "Твиттере", что гитара фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна была продана на аукционе за рекордные шесть миллионов долларов.

Продано за 6 010 000 долларов! Новый мировой рекорд для гитары! Гитара Курта Кобейна с выступления Nirvana MTV Unplugged, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что стартовая цена этого инструмента составляла один миллион долларов. Известно, что на этой гитаре Кобейн играл во время выступления группы Nirvana на MTV Unplugged в Нью-Йорке. В релизе аукциона также было сказано, что певец выступал с этой электроакустической гитарой Martin D-18E 18 ноября 1993 года, примерно за пять месяцев до своей смерти. К музыкальному инструменту также прилагается оригинальный кейс.

Напомним, в октябре прошлого года на аукционе, который организовывал этот же дом, был продан кардиган Курта Кобейна, в котором тот выступал на этом концерте. Его цена составила 334 тысячи долларов.

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