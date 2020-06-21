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СМИ: Похороны сына Хрущёва в Москве состоятся осенью на Новодевичьем кладбище

Отмечается, что дата может быть изменена в зависимости от ситуации с коронавирусом.

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Фото © Владимир Астапкович / ИТАР-ТАСС

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Сергей будет захоронен осенью на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вдову умершего Валентину Голенко.

Ориентировочно это случится в октябре текущего года, — говорится в публикации.

При этом она подчёркивает, что указанные сроки зависят от ситуации с коронавирусом и могут измениться.

Сергей Хрущёв родился в 1935 году в Москве. Он является доктором технических наук, профессором и Героем Социалистического Труда. В начале 90-х Хрущёв уехал в США, где читал лекции по холодной войне в Университете Брауна.

Ранее Лайф сообщал, что в США на 85-м году ушёл из жизни сын Никиты Хрущёва. По словам супруги, это не было связано с коронавирусной инфекцией.

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