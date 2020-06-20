Опрос: Почти половина россиян стали больше уважать врачей за время пандемии

За время пандемии коронавируса россияне стали с большим уважением относиться к медицинским работникам. Такое мнение выразили 44% опрошенных, передают "Известия" со ссылкой на проведённое исследование.

По мнению большинства участников опроса (60%), российская система здравоохранения справилась с вызовом не хуже, чем в большинстве других стран. При этом почти каждый пятый (18%) уверен, что даже лучше. В то же время 66% признались, что их мнение об отечественном здравоохранении в целом не изменилось, а 16% заявили, что улучшили своё суждение.

Отмечается, что среди самих медиков почти треть (32%) за время пандемии стали с ещё большим уважением относиться к себе самим и своим коллегам. При этом большинство из них (61%) испытывают профессиональную гордость за свою работу, более половины (54%) считают, что Россия справилась с пандемией так же, как и остальной мир. В то же время 24% считают, что российская система здравоохранения сработала лучше, чем в других странах.