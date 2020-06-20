СМИ: У вдовы Иосифа Кобзона обнаружили коронавирус

Вдову Иосифа Кобзона Нелли Кобзон экстренно госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет издание Starhit со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что 69-летняя женщина была доставлена в клинический госпиталь "Лапино", где за её состоянием наблюдают специалисты.

— Сейчас она под наблюдением у Марка Курцера, — рассказал источник из медучреждения.

Стоит отметить, что родные Нелли Кобзон пока не понимают, где она могла подхватить инфекцию, так как всячески уберегали её и следили за тем, чтобы она не выходила из дома.