В московском "Динамо" вспышка коронавируса. Клуб не вылетел на игру с "Краснодаром"

Вслед за "Ростовом" вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали ещё в одном клубе Российской премьер-лиги. В настоящий момент известно о положительных пробах двух игроков московского "Динамо", один находится под подозрением.

Завтра, 21 июня, москвичи должны провести матч РПЛ против "Краснодара", однако динамовцы не вылетели на игру. Футболисты в настоящий момент заперты на базе, чтобы исключить дальнейшее распространение вируса, сообщает портал Metaratings.