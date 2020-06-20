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В московском "Динамо" вспышка коронавируса. Клуб не вылетел на игру с "Краснодаром"

В настоящий момент игроки заперты на базе.

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Фото © ТАСС

Вслед за "Ростовом" вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали ещё в одном клубе Российской премьер-лиги. В настоящий момент известно о положительных пробах двух игроков московского "Динамо", один находится под подозрением.

Завтра, 21 июня, москвичи должны провести матч РПЛ против "Краснодара", однако динамовцы не вылетели на игру. Футболисты в настоящий момент заперты на базе, чтобы исключить дальнейшее распространение вируса, сообщает портал Metaratings.

Ранее аналогичная ситуация произошла в "Ростове", но футбольный клуб "Сочи" отказался переносить матч. За "Ростов" пришлось играть семнадцатилетним юношам, которые уступили команде Кокорина и Заболотного со счётом 1:10.

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