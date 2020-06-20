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"Зенит" расправился с ЦСКА благодаря дублю самого дорогого игрока РПЛ

В Москве состоялся матч 23-го тура чемпионата России по футболу, где гости из Санкт-Петербурга одержали крупную победу над армейцами.

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Фото © ФК "Зенит"

"Зенит" на "ВЭБ арене" победил ЦСКА со счётом 4:0 в центральном матче 23-го тура. Причём команда Сергея Семака уже к девятой минуте матча вела со счётом 2:0. Первый гол был забит на второй минуте капитаном команды Браниславом Ивановичем, а следом отличился Малком.

Под занавес первого тайма Малком оформил дубль!

В концовке встречи армейцы остались в меньшинстве — красную карточку получил Вадим Карпов, а уже в компенсированное арбитром время в ворота Акинфеева был назначен пенальти из-за игры рукой футболиста красно-синих. Экс-капитан сборной России с 11-метровым ударом не справился — 0:4.

"Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице. Теперь у сине-бело-голубых 53 очка. У ближайших преследователей — "Локомотива" и "Краснодара" — по 41 очку, но свои матчи они проведут только завтра.

Подопечные Виктора Гончаренко остаются на пятом месте с 36 очками.

РПЛ. 23-й тур

ЦСКА — "Зенит" — 0:4

Голы: Иванович 2' (0:1), Малком 9' (0:2), Малком 45+2 (0:3), Дриусси 90+4 (0:4).

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