"Зенит" расправился с ЦСКА благодаря дублю самого дорогого игрока РПЛ

"Зенит" на "ВЭБ арене" победил ЦСКА со счётом 4:0 в центральном матче 23-го тура. Причём команда Сергея Семака уже к девятой минуте матча вела со счётом 2:0. Первый гол был забит на второй минуте капитаном команды Браниславом Ивановичем, а следом отличился Малком.

Под занавес первого тайма Малком оформил дубль!

В концовке встречи армейцы остались в меньшинстве — красную карточку получил Вадим Карпов, а уже в компенсированное арбитром время в ворота Акинфеева был назначен пенальти из-за игры рукой футболиста красно-синих. Экс-капитан сборной России с 11-метровым ударом не справился — 0:4.

"Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице. Теперь у сине-бело-голубых 53 очка. У ближайших преследователей — "Локомотива" и "Краснодара" — по 41 очку, но свои матчи они проведут только завтра.

Подопечные Виктора Гончаренко остаются на пятом месте с 36 очками.