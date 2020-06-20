"Русский Ибрагимович" забил первый гол за "Спартак"

Московский "Спартак" одержал победу в Туле — 3:2. Счёт был открыт в концовке первого тайма Александром Соболевым. Для молодого форварда это дебютный гол за красно-белых.

Соболев забил первый гол за «Спартак» в Тинькофф РПЛ 💥 Разобрался с обороной и упаковал мяч в дальний угол 👏 https://t.co/Lz5D6uHsiv pic.twitter.com/76J1rIpZfP

А в концовке встречи Понсе сделал счёт на табло 3:0. На что туляки смогли ответить лишь в компенсированное арбитром время. Сначала один мяч отыграл Луценко, а затем Лесовой забил гол с добивания после нереализованного пенальти.