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"Русский Ибрагимович" забил первый гол за "Спартак"

Матч в Туле завершился со счётом 3:2 в пользу красно-белых.

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Фото © ФК "Спартак"

Московский "Спартак" одержал победу в Туле — 3:2. Счёт был открыт в концовке первого тайма Александром Соболевым. Для молодого форварда это дебютный гол за красно-белых.

Во втором тайме Николай Рассказов увеличил преимущество — 2:0.

А в концовке встречи Понсе сделал счёт на табло 3:0. На что туляки смогли ответить лишь в компенсированное арбитром время. Сначала один мяч отыграл Луценко, а затем Лесовой забил гол с добивания после нереализованного пенальти.

"Спартак" поднимается на шестое место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. "Арсенал" опускается на восьмое место (28 очков).

РПЛ. 23-й тур

"Арсенал" — "Спартак" — 2:3

Голы: Соболев 44' (0:1), Рассказов 66' (0:2), Понсе 79' (0:3), Луценко 90 + 4 (1:3), Лесовой 90 + 9 (2:3)

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