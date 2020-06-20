"Русский Ибрагимович" забил первый гол за "Спартак"

Московский "Спартак" одержал победу в Туле — 3:2. Счёт был открыт в концовке первого тайма Александром Соболевым. Для молодого форварда это дебютный гол за красно-белых.
Соболев забил первый гол за «Спартак» в Тинькофф РПЛ 💥— Матч ТВ (@MatchTV) June 20, 2020
Разобрался с обороной и упаковал мяч в дальний угол 👏https://t.co/Lz5D6uHsiv pic.twitter.com/76J1rIpZfP
Во втором тайме Николай Рассказов увеличил преимущество — 2:0.
А в концовке встречи Понсе сделал счёт на табло 3:0. На что туляки смогли ответить лишь в компенсированное арбитром время. Сначала один мяч отыграл Луценко, а затем Лесовой забил гол с добивания после нереализованного пенальти.
"Спартак" поднимается на шестое место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. "Арсенал" опускается на восьмое место (28 очков).
РПЛ. 23-й тур
"Арсенал" — "Спартак" — 2:3
Голы: Соболев 44' (0:1), Рассказов 66' (0:2), Понсе 79' (0:3), Луценко 90 + 4 (1:3), Лесовой 90 + 9 (2:3)