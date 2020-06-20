Футболисты "Зенита" вышли на матч в майках с портретами врачей, погибших из-за коронавируса

Матч ЦСКА — "Зенит" был прерван на 20-й минуте в рамках акции, посвящённой медработникам, борющимся с коронавирусом. Президент РФС Александр Дюков и главный тренер сборной России Станислав Черчесов также стоя аплодировали врачам. Футболисты вышли на игру с повязками со словами "Спасибо врачам".