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Футболисты "Зенита" вышли на матч в майках с портретами врачей, погибших из-за коронавируса

Также матч 23-го тура был прерван ради аплодисментов врачам, которые трудятся в это трудное время.

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Матч ЦСКА — "Зенит" был прерван на 20-й минуте в рамках акции, посвящённой медработникам, борющимся с коронавирусом. Президент РФС Александр Дюков и главный тренер сборной России Станислав Черчесов также стоя аплодировали врачам. Футболисты вышли на игру с повязками со словами "Спасибо врачам".

Футболисты "Зенита" вышли на поле в майках с портретами врачей, которые погибли в Санкт-Петербурге из-за коронавируса.

Весь 23-й тур чемпионата России по футболу посвящён врачам.

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