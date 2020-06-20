Футболисты "Зенита" вышли на матч в майках с портретами врачей, погибших из-за коронавируса

Матч ЦСКА — "Зенит" был прерван на 20-й минуте в рамках акции, посвящённой медработникам, борющимся с коронавирусом. Президент РФС Александр Дюков и главный тренер сборной России Станислав Черчесов также стоя аплодировали врачам. Футболисты вышли на игру с повязками со словами "Спасибо врачам".
#СпасибоВрачам #ЦСКАЗенит pic.twitter.com/tASmWhPk9X— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) June 20, 2020
Футболисты "Зенита" вышли на поле в майках с портретами врачей, которые погибли в Санкт-Петербурге из-за коронавируса.
💙 #ЦСКАЗенит pic.twitter.com/AjazghZZuH— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) June 20, 2020
Весь 23-й тур чемпионата России по футболу посвящён врачам.