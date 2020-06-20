"Были нарушены принципы fair play". Слуцкий отреагировал на матч "Сочи" — "Ростов"

Он отметил, что цена каждого очка невероятно высока.

Главный тренер казанского "Рубина", бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий заявил о нарушении принципов fair play в матче между ФК "Сочи" и воспитанниками "Ростова".

— Возможно, регламент и не был нарушен, я не читал, но не всё в этой жизни определяется только лишь регламентирующими документами, — приводит слова Слуцкого пресс-служба "Рубина".

Тренер согласился, что говорить о чём-то со стороны может быть легко. Он не смог рассказать, как бы поступил в подобной ситуации.