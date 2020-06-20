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Посол России рассказал о значительном интересе Госдепа к статье Путина о Второй мировой

Представители американского внешнеполитического ведомства изучают предложенные президентом РФ подходы.

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Анатолий Антонов. Фото © Facebook / RusEmbUSA

Государственный департамент США заинтересовался предложением Москвы относительно проведения саммита "ядерной пятёрки", изложенным российским лидером Владимиром Путиным в статье "Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны" для журнала National Interest. Об этом заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.

Дипломат отметил, что к тиражированию статьи подключились сотрудники посольства: они направили её коллегам из стран СНГ и Западной Европы, в Госдеп и ведущие неправительственные организации.

Публикация вызвала значительный интерес, — подчеркнул Антонов.

По его словам, представители американского внешнеполитического ведомства хотят изучить, как предлагаемые Путиным подходы можно использовать в современной жизни.

К слову, моих собеседников особо заинтересовали разъяснения Путина касательно предстоящего саммита постоянных членов Совета безопасности, — уточнил посол.

Напомним, текст статьи Путина на русском языке доступен на сайте Кремля.

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