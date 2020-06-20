Военный эксперт рассказал, чем защищена Россия от удара США через Северный полюс

Коротченко пояснил, что Северный флот активно получает на вооружение зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2ДТ". Также там сформированы дивизии с зенитно-ракетными системами С-400 и комплексами С-300. По словам военного эксперта, на арктических рубежах РФ находятся новые радиолокационные станции, способные на огромном расстоянии обнаруживать любые воздушные цели и выдавать целеуказание. Но, несмотря на это, специалист отметил, что из-за возросшей активности стран НАТО в Арктике группировку сил необходимо усиливать.

Напомним, ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что США прорабатывают нанесение ударов по России через Северный полюс, так как именно над ним пролегает кратчайшее расстояние между странами. По его словам, Штаты уже более 70 лет отрабатывают нанесение ударов с воздуха через эту территорию. Шурыгин также подчеркнул, что российской стратегической авиации есть чем ответить американцам.