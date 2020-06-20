В США остановили испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от CoViD-19

В США Национальные институты здравоохранения (NIH) решили остановить клинические испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от коронавируса. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что, несмотря на отсутствие вреда от этого препарата, "крайне маловероятно, что он принесёт пользу госпитализированным пациентам с CoViD-19". К такому выводу пришёл Совет по мониторингу данных и безопасности (DSMB).