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В США остановили испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от CoViD-19

Отмечается, что, хоть препарат не наносит вреда, "маловероятно, что он принесёт пользу".

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Фото © Shutterstock

В США Национальные институты здравоохранения (NIH) решили остановить клинические испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от коронавируса. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что, несмотря на отсутствие вреда от этого препарата, "крайне маловероятно, что он принесёт пользу госпитализированным пациентам с CoViD-19". К такому выводу пришёл Совет по мониторингу данных и безопасности (DSMB).

Ранее Всемирная организация здравоохранения решила остановить испытания гидроксихлорохина для лечения коронавируса. Такое решение было основано на трёх параметрах, в числе которых собственные данные ВОЗ о лекарстве и результаты тестов.

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