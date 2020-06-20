Названы продукты, с которыми опасно сочетать бананы

Бананы содержат много полезных элементов, эти плоды любят взрослые и дети, однако их сочетание с некоторыми продуктами может привести к обратному эффекту, нанеся вред организму. Об этом пишет Sohu.

Бананы не стоит есть вместе с канталупой — разновидностью дыни, так как их тандем приведёт к избытку ионов калия в организме. Следствием станут замедленное сердцебиение, заболевания суставов, почечная недостаточность.

Употребление плодов с йогуртом приведёт к болям в животе, диарее и другим проблемам с желудочно-кишечным трактом. Есть бананы нельзя и со сладким картофелем — бататом, так как их сочетание может значительно затруднить пищеварение и привести к вздутию.