Фёдор Добронравов уволился из Театра сатиры

Народный артист России Фёдор Добронравов уволился из Московского театра сатиры. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу театра.
— Фёдор Викторович Добронравов написал заявление об увольнении из Театра сатиры по собственному желанию, — говорится в сообщении.
Отмечается, что спектакли, в которых занят артист в театре, из-за пандемии коронавируса он доиграть не смог.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что народный артист СССР Армен Джигарханян уже выписался из больницы и находится дома. Он прошёл обследование в одной из клиник Москвы из-за проблем со здоровьем, требующих профилактических мер.