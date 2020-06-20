Фёдор Добронравов уволился из Театра сатиры

Народный артист России Фёдор Добронравов уволился из Московского театра сатиры. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу театра.

— Фёдор Викторович Добронравов написал заявление об увольнении из Театра сатиры по собственному желанию, — говорится в сообщении.

Отмечается, что спектакли, в которых занят артист в театре, из-за пандемии коронавируса он доиграть не смог.