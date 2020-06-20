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Фёдор Добронравов уволился из Театра сатиры

Актёр написал заявление по собственному желанию.

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Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Народный артист России Фёдор Добронравов уволился из Московского театра сатиры. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу театра.

Фёдор Викторович Добронравов написал заявление об увольнении из Театра сатиры по собственному желанию, — говорится в сообщении.

Отмечается, что спектакли, в которых занят артист в театре, из-за пандемии коронавируса он доиграть не смог.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что народный артист СССР Армен Джигарханян уже выписался из больницы и находится дома. Он прошёл обследование в одной из клиник Москвы из-за проблем со здоровьем, требующих профилактических мер.

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