Пресс-секретарь рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Назарбаева

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, у которого был обнаружен CoViD-19, чувствует себя хорошо. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря политика Айдоса Укибая сообщает Tengrinews.

— Температура стабильная, симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, не замечено, — заявил Укибай.

Экс-лидер Казахстана находится под наблюдением врачей, поводов для беспокойства медики не видят.