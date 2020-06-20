Пресс-секретарь рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Назарбаева

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, у которого был обнаружен CoViD-19, чувствует себя хорошо. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря политика Айдоса Укибая сообщает Tengrinews.
— Температура стабильная, симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, не замечено, — заявил Укибай.
Экс-лидер Казахстана находится под наблюдением врачей, поводов для беспокойства медики не видят.
Телеграмму со словами поддержки Назарбаеву направил российский лидер Владимир Путин. Президент РФ выразил уверенность в том, что бодрость духа и оптимизм помогут политику справиться с вирусом в короткое время.