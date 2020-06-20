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"Спасибо за новые жизни!" В Тюмени медиков поблагодарили при помощи стрит-арта

В скором времени в городе может появиться ещё один рисунок, посвящённый врачам.

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Фото © Ura.ru / Дмитрий Ткачук

В Тюмени на стене роддома № 2 появился уличный рисунок со словами благодарности медикам, борющимся с коронавирусом. Изображение появилось в рамках акции "Спасибо медикам" в честь Дня медицинского работника. Об этом сообщает Ura.ru.

Стрит-артом мы хотели выразить благодарность в художественном красивом варианте, — отметила координатор акции в городе Шекер Беликова.

По её словам, автор рисунка — уличный художник, ставший добровольцем. Беликова также добавила, что в ближайшее время в Тюмени может появиться ещё одно изображение, посвящённое медикам.

Напомним, ранее с наступающим профессиональным праздником российских медиков поздравили коллеги из восьми стран. Зарубежные врачи пожелали отваги, стойкости и силы в трудное время, а поздравительную речь каждый закончил русским Na zdorovje!, которое стало известно во всём мире.

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