"Спасибо за новые жизни!" В Тюмени медиков поблагодарили при помощи стрит-арта

В Тюмени на стене роддома № 2 появился уличный рисунок со словами благодарности медикам, борющимся с коронавирусом. Изображение появилось в рамках акции "Спасибо медикам" в честь Дня медицинского работника. Об этом сообщает Ura.ru.

— Стрит-артом мы хотели выразить благодарность в художественном красивом варианте, — отметила координатор акции в городе Шекер Беликова.

По её словам, автор рисунка — уличный художник, ставший добровольцем. Беликова также добавила, что в ближайшее время в Тюмени может появиться ещё одно изображение, посвящённое медикам.