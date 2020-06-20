Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

На пляже в Сиэтле обнаружили мешки с человеческими останками

К расследованию уже подключились судмедэксперты.

429

На пляже Алкай в Сиэтле (штат Вашингтон, США) обнаружили несколько мешков с человеческими останками. Об этом сообщается на сайте местного Департамента полиции.

Фото © Twitter / Joel Moreno

Сообщение о подозрительном мешке поступило вечером 19 июня. Приехавшие на пляж полицейские нашли ещё один пакет в воде. Как только выяснилось, что внутри лежат человеческие останки, правоохранители начали расследование.

Сейчас содержимое мешков изучают судмедэксперты. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее не менее леденящая кровь история произошла в Астрахани, где пропавшего школьника 19 июня нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего старшему брату. Оказалось, что мальчика в пылу ссоры убила мать. Женщина ударила ребёнка гантелей, от полученной травмы он скончался.

Выбор редакции

Loading...