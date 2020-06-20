На пляже в Сиэтле обнаружили мешки с человеческими останками

На пляже Алкай в Сиэтле (штат Вашингтон, США) обнаружили несколько мешков с человеческими останками. Об этом сообщается на сайте местного Департамента полиции.
Фото © Twitter / Joel Moreno
Сообщение о подозрительном мешке поступило вечером 19 июня. Приехавшие на пляж полицейские нашли ещё один пакет в воде. Как только выяснилось, что внутри лежат человеческие останки, правоохранители начали расследование.
Сейчас содержимое мешков изучают судмедэксперты. Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее не менее леденящая кровь история произошла в Астрахани, где пропавшего школьника 19 июня нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего старшему брату. Оказалось, что мальчика в пылу ссоры убила мать. Женщина ударила ребёнка гантелей, от полученной травмы он скончался.