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В Иране 4-летний мальчик и его 3-летняя сестра умерли в закрытой машине от жары

Детей госпитализировали, но спасти их не удалось.

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Фото © Fatemeh Bahrami / Anadolu Agency via Getty Images

В иранском городе Керманшах родители оставили трёхлетнюю девочку и её четырёхлетнего двоюродного брата запертыми в автомобиле более чем на два часа. Дети скончались от жары и удушья. Об этом сообщает IRIB.

По данным издания, брата и сестру обнаружили неподвижно лежащими в машине. Их доставили в больницу, однако спасти ребят не удалось. Отмечается, что температура воздуха в городе достигает 35 градусов тепла.

Напомним, ранее врачи дали советы, как пережить жару. По словам кардиолога, нельзя забывать проветривать помещение, а также по возможности выходить на прогулку вечером, когда станет прохладнее. Диетолог отметила, что следует отказаться от жирной пищи, алкоголя и напитков с высоким содержанием сахара.

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