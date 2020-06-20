В Иране 4-летний мальчик и его 3-летняя сестра умерли в закрытой машине от жары

В иранском городе Керманшах родители оставили трёхлетнюю девочку и её четырёхлетнего двоюродного брата запертыми в автомобиле более чем на два часа. Дети скончались от жары и удушья. Об этом сообщает IRIB.

По данным издания, брата и сестру обнаружили неподвижно лежащими в машине. Их доставили в больницу, однако спасти ребят не удалось. Отмечается, что температура воздуха в городе достигает 35 градусов тепла.