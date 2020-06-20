"Безоговорочно всегда красавец!" Похудевший Басков поразил подписчиков

Певец Николай Басков показал подписчикам в "Инстаграме" результаты своего похудения во время карантина. Он опубликовал коллаж из фотографий. По словам артиста, снимки были сделаны до и после режима самоизоляции.

В подписи к посту Басков отметил, что его теперь не узнают.

— При этом ты безоговорочно всегда красавец! — написала грузинская джазовая певица Теона Контридзе в комментариях.

Некоторые пользователи пошутили, что исполнитель растянул изображения — одно по ширине, другое — по высоте.