Восемь тысяч рублей за месяц. В Виннице открыли платную камеру СИЗО

В своём фейсбуке он опубликовал кадры, снятые из такой камеры, и ознакомил украинцев с расценками. При этом он пошутил, что почувствовал себя "агентом гостиничной сети".

Ранее он предложил в качестве эксперимента ввести платные камеры с улучшенными условиями нескольких СИЗО страны. Эксперимент планируется проводить до 2021 года. Как уточняет "Укринформ", министр подчеркнул, что такие камеры рассчитаны на "беловоротничковых" преступников, то есть тех, кто отбывает срок за мошенничество с финансами, или тех, кто может внести залог.