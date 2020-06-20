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Восемь тысяч рублей за месяц. В Виннице открыли платную камеру СИЗО

Сутки содержания в таком помещении обойдутся примерно в 1522 рубля.

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Ещё одна платная камера появилась в следственном изоляторе Винницы на Украине. Об этом рассказал министр юстиции страны Денис Малюська.

В своём фейсбуке он опубликовал кадры, снятые из такой камеры, и ознакомил украинцев с расценками. При этом он пошутил, что почувствовал себя "агентом гостиничной сети".

Фото © Facebook / Denis Malyuska

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Винница, СИЗО: одни сутки — 586 гривен (примерно 1522 рубля), неделя — 2095 гривен (около 5441 рубля), месяц — 3123 гривен (приблизительно 8111 рублей), — написал он.

Ранее он предложил в качестве эксперимента ввести платные камеры с улучшенными условиями нескольких СИЗО страны. Эксперимент планируется проводить до 2021 года. Как уточняет "Укринформ", министр подчеркнул, что такие камеры рассчитаны на "беловоротничковых" преступников, то есть тех, кто отбывает срок за мошенничество с финансами, или тех, кто может внести залог.

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