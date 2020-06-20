Жителя Севастополя подозревают в многочисленных изнасилованиях женщин и девочек

В Севастополе правоохранители задержали местного жителя, которого подозревают в ряде изнасилований женщин и девочек начиная с 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что мужчина 1975 года рождения ранее не попадал в поле зрения органов правопорядка. Уже установлена его причастность к совершению более десяти эпизодов преступлений, в частности, благодаря ДНК-экспертизе следов, оставленных на местах происшествий.