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Жителя Севастополя подозревают в многочисленных изнасилованиях женщин и девочек

Уже доказана причастность мужчины к совершению более 10 преступлений с 2014 года.

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В Севастополе правоохранители задержали местного жителя, которого подозревают в ряде изнасилований женщин и девочек начиная с 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что мужчина 1975 года рождения ранее не попадал в поле зрения органов правопорядка. Уже установлена его причастность к совершению более десяти эпизодов преступлений, в частности, благодаря ДНК-экспертизе следов, оставленных на местах происшествий.

В настоящее время следствие готовится предъявить задержанному обвинение и просить суд об избрании меры пресечения. Устанавливаются все обстоятельства преступлений.

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