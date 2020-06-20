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В Дераа взорвался автобус с сирийскими военными, есть жертвы

По данным СМИ, ранено 23 солдата.

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В результате подрыва автобуса боевиками в сирийской провинции Дераа погибло по меньшей мере восемь местных военных, ещё 23 ранены. Об этом сообщает AMN.

Всего в автобусе находилось 40 солдат. Отмечается, что ни одна организация не взяла на себя ответственность за произошедшее. По данным местных жителей, число погибших при взрыве может быть намного больше — до 15 человек.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что в Сирии на пути следования российской военной полиции сработало взрывное устройство. Никто из военнослужащих не пострадал, все они благополучно вернулись на базу.

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