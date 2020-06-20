В Дераа взорвался автобус с сирийскими военными, есть жертвы

IED exploded and targeted a bus carrying Fifth Corps soldiers near #Kahil in #Daraa



15 confirmed deaths and dozens injured pic.twitter.com/7j0d6Hap2A — Abdo Jabassini (@Syrianzo) June 20, 2020

В результате подрыва автобуса боевиками в сирийской провинции Дераа погибло по меньшей мере восемь местных военных, ещё 23 ранены. Об этом сообщает AMN.

Всего в автобусе находилось 40 солдат. Отмечается, что ни одна организация не взяла на себя ответственность за произошедшее. По данным местных жителей, число погибших при взрыве может быть намного больше — до 15 человек.