Песков считает события в США внутренним делом Вашингтона

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал события в США внутренним делом страны, отметив, что не вправе давать им оценку. Он подчеркнул, что российского лидера Владимира Путина в связи с беспорядками в Штатах волнует вопрос приверженности американской стороны общим договорённостям.

— Это абсолютно опасная ситуация для всего мира. Президенту Путину важно понимать, что у него есть визави, который ответственно может вести с ним диалог о том, чтобы эту ситуацию исправить, — заявил пресс-секретарь главы государства в программе "Большая игра" Первого канала.

По словам Пескова, опасения у Путина вызывает то, что в ближайшее время регулирующие сферу международной безопасности договорённости могут исчезнуть.

По мнению российского президента, происходящее в США является проявлением "глубинных внутренних кризисов". В Штатах выше интересов народа ставятся партийные интересы.