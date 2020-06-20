"Нереально громкий взрыв, вспышка". В Москве молния ударила в двух посетителей парка — видео

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В московском парке "Коломенское" молния ударила в пару, шедшую под зонтом. Об этом очевидец произошедшего рассказал в соцсети "ВКонтакте".

— Мгновение... Эти двое, шедших под зонтом, лежат. Это такой нереально громкий взрыв, вспышка, ещё долго светящаяся в воздухе. Первые мысли — чем им помочь? — рассказал мужчина об увиденном.

На опубликованных им кадрах видно, что пострадавшие лежат на земле, а другие посетители парка пытаются оказать первую помощь. По словам очевидца, женщина не чувствовала ног и не могла подняться. Мужчине удалось сесть, однако он также не ощущал конечностей. Как сообщают СМИ, пару госпитализировали.