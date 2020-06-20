Погуляли, называется. В подтопленных районах Москвы животным приходится вплавь добираться домой — видео

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве из-за дождя некоторые районы остались подтопленными, в результате чего пострадали не только автомобилисты и пешеходы, но и домашние собаки. На кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, как питомцу приходится вплавь преодолевать природные препятствия.

Впрочем, судя по реакции хозяйки, пёс сам не прочь такой физической активности и даже рад возможности искупаться после нескольких дней жары в столице.

Москвичи, однако, энтузиазма собаки не разделяют. Движения пешеходов затрудняют в том числе затопленные подземные переходы, как, например, на Варшавском шоссе. Видео Лайфу прислал очевидец.