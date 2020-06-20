В Кремле оценили отношения между Польшей и Россией

Российско-польские отношения сейчас находятся на самом "низшем" уровне, что противоречит интересам народов обеих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что сложившиеся между Москвой и Варшавой отношения не просто оставляют желать лучшего — "они плохие".

При этом народы обоих государств не приветствуют такое положение вещей. Россия со своей стороны никогда не накаляла градус враждебности к Польше, хотя в этой стране так не считают.

— Польша, ссылаясь на некую угрозу, которая проистекает с Востока, то бишь от нашей страны, пытается дальше втягивать на свою территорию военную инфраструктуру НАТО, заигрывают с Вашингтоном, пытаясь убедить Вашингтон в необходимости всё большей и большей поддержки, — заявил он в эфире Первого канала.

Пресс-секретарь главы государства обратил внимание на то, что, несмотря на все экономические проблемы, страна продолжает своевременно платить взносы в бюджет Североатлантического альянса и открыто выражает протест против строительства газопровода "Северный поток — 2", подражая Вашингтону.