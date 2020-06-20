Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Na zdorovje! Медики из 8 стран поздравили российских коллег с наступающим профессиональным праздником — видео

Международное медицинское сообщество объединила пандемия коронавируса.

430

Медики из Индонезии, Португалии, Германии, Сербии, Израиля и других стран поздравили своих российских коллег в преддверии Дня медицинского работника, который отмечается в этом году в РФ 21 июня. Зарубежные врачи пожелали отваги, стойкости и силы в трудное время, а поздравительную речь каждый закончил русским Na zdorovje!, которое стало известно во всём мире.

Пандемия коронавируса сильнее сплотила международное медицинское братство, в борьбе с CoViD-19 объединились врачи из разных стран. А видеопоздравление стало ещё одним знаком этого единения.

Выбор редакции

Loading...