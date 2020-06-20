Na zdorovje! Медики из 8 стран поздравили российских коллег с наступающим профессиональным праздником — видео

Медики из Индонезии, Португалии, Германии, Сербии, Израиля и других стран поздравили своих российских коллег в преддверии Дня медицинского работника, который отмечается в этом году в РФ 21 июня. Зарубежные врачи пожелали отваги, стойкости и силы в трудное время, а поздравительную речь каждый закончил русским Na zdorovje!, которое стало известно во всём мире.