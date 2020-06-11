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Во дворе писателя нашли человеческие останки, после того как загадочным образом исчезли дети его жены

Чед Дейбелл из Айдахо, США, написал более 12 романов на апокалиптические темы. Но страшные вещи происходят не только в его книгах.

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Фото © Twitter / FOXLA

На участке, принадлежащем Чеду Дейбеллу, обнаружили человеческие останки, после того как в сентябре 2019-го загадочным образом исчезли двое детей его новой жены Лори Вэллоу семи и 17 лет. Сами супруги ранее утверждали, что те находятся у друзей, а потом тайно покинули Айдахо. Пару нашли на Гавайях несколько месяцев спустя, пишет Fox10phoenix.

Фото © Twitter / FOXLA

Теперь правоохранители в рамках следствия провели раскопки на заднем дворе дома Дейбелла, и самые жуткие опасения подтвердились. И хотя официального заявления ещё не было, по словам родственников, найденные во владениях писателя останки принадлежат пропавшим детям.

Мы полны непостижимой печали, из-за того что эти две яркие звезды были украдены у нас, и надеемся только, что они умерли без боли и страданий. Официальные заявления от полиции Рексберга, судмедэксперта и ФБР будут опубликованы в ближайшее время

Из заявления родственников

Фото © Facebook / Lori Vallow, Twitter / SipsUpButtercup

Дейбелла арестовали, предъявив обвинения в уничтожении, изменении или сокрытии улик. В скором времени в отношении него могут быть выдвинуты более серьёзные обвинения. Его жена Лори Вэллоу оказалась за решёткой ещё раньше, ей вменяли в том числе отказ от детей и препятствование расследованию.

Однако это ещё не все аспекты жизни пары, которые интересуют правоохранителей. Влюблённые, познакомившиеся в 2018 году в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней и одержимые концом света, оба ранее трагическим образом лишились своих супругов. Муж Лори был застрелен в 2019 году, а жена Чеда умерла во сне. Через две недели после её гибели Чед и Лори уже сыграли свадьбу. Всё это тоже вызывает подозрения у стражей порядка.

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