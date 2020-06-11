Во дворе писателя нашли человеческие останки, после того как загадочным образом исчезли дети его жены

На участке, принадлежащем Чеду Дейбеллу, обнаружили человеческие останки, после того как в сентябре 2019-го загадочным образом исчезли двое детей его новой жены Лори Вэллоу семи и 17 лет. Сами супруги ранее утверждали, что те находятся у друзей, а потом тайно покинули Айдахо. Пару нашли на Гавайях несколько месяцев спустя, пишет Fox10phoenix.

Фото © Twitter / FOXLA

Теперь правоохранители в рамках следствия провели раскопки на заднем дворе дома Дейбелла, и самые жуткие опасения подтвердились. И хотя официального заявления ещё не было, по словам родственников, найденные во владениях писателя останки принадлежат пропавшим детям.

Мы полны непостижимой печали, из-за того что эти две яркие звезды были украдены у нас, и надеемся только, что они умерли без боли и страданий. Официальные заявления от полиции Рексберга, судмедэксперта и ФБР будут опубликованы в ближайшее время Из заявления родственников

Фото © Facebook / Lori Vallow, Twitter / SipsUpButtercup

Дейбелла арестовали, предъявив обвинения в уничтожении, изменении или сокрытии улик. В скором времени в отношении него могут быть выдвинуты более серьёзные обвинения. Его жена Лори Вэллоу оказалась за решёткой ещё раньше, ей вменяли в том числе отказ от детей и препятствование расследованию.