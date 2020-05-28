Муж убил спящую жену, натравив на неё кобру, чтобы вступить в новый брак

В конце февраля 27-летний мужчина по имени Сурадж из города Коллама, Индия, задумал страшное злодеяние. Он купил за 5 тысяч рупий (≈4,7 тысячи рублей) цепочную гадюку и вскоре подбросил её в комнату своей ничего не подозревающей супруги. Змея укусила 25-летнюю Утру, девушка выжила, но ей пришлось два месяца провести в больнице. Инцидент посчитали несчастным случаем.
Фото © Twitter / IndiaToday
Опьянённый безнаказанностью Сурадж опять решил привести в исполнение свой дьявольский план. Мужчина отправился в дом родителей супруги, куда её отвезли после выхода из больницы, и повторил старую схему. На этот раз он купил кобру и снова проник в комнату спящей жены. Преступник держал змею, чтобы та не уползла и дважды укусила жертву, пишет India Today. Утром девушку нашли мёртвой.
Фото © Oriental Daily
Теперь окружающим это уже не казалось совпадением. В убийстве сразу же заподозрили Сураджа. Правоохранителям удалось установить факт покупки пресмыкающихся, также они выяснили, что в последние несколько месяцев мужчина учился обращаться со змеями. Мотив его преступления оказался прост — деньги. Бедный индиец после свадьбы получил от богатой семьи Утры 100 золотых монет, новую машину и 500 тысяч рупий (≈ 470 тысяч рублей). Потом он решил бросить девушку и жениться на другой, но боялся, что у него отберут эти подарки.