В Ленобласти таксист задушил возлюбленную во время ссоры и час катал в тележке её труп — видео

26-летний парень повздорил со своей 24-летней возлюбленной, пишет КП. В пылу внезапной ссоры, разгоревшейся на съёмной квартире, он набросился на девушку, избил и задушил верёвкой. После содеянного преступник погрузил тело в тележку, вывез из дома и стал катать по району.

Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

Совершивший злодеяние таксист Филипп Г. бродил с трупом девушки целый час, выбирая, где его спрятать, пишет телеграм-канал "Mash на Мойке". Часть жуткого маршрута попала на камеры наблюдения. В итоге парень бросил тело на 12-м этаже дома на Голландской улице.

По версии следствия, 23 мая 2020 года 26-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры избил и задушил свою сожительницу 1995 г. р. После чего на следующий день вывез тело на строительной тележке в соседний многоквартирный дом Из сообщения на сайте СУ СК РФ по Ленобласти

Фото © Соцсети, скриншот © Telegram / "Mash на Мойке"