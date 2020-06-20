В Петербурге опрокинулся самосвал с железобетонными конструкциями — видео

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В Санкт-Петербурге на перекрёстке улиц Кубинская и Благодатная опрокинулся самосвал, который вёз железобетонные конструкции. На кадрах с камер видеонаблюдения запечатлён момент аварии.

Как видно на записи, ДТП произошло, когда водитель грузовика вошёл в поворот. Вероятно, при манёвре вес груза в кузове пришёлся на одну сторону, что и стало причиной опрокидывания.