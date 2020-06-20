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В Петербурге опрокинулся самосвал с железобетонными конструкциями — видео

В результате ДТП пострадавших нет.

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Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге на перекрёстке улиц Кубинская и Благодатная опрокинулся самосвал, который вёз железобетонные конструкции. На кадрах с камер видеонаблюдения запечатлён момент аварии.

Как видно на записи, ДТП произошло, когда водитель грузовика вошёл в поворот. Вероятно, при манёвре вес груза в кузове пришёлся на одну сторону, что и стало причиной опрокидывания.

Как сообщает "Фонтанка.ру", на месте аварии работают скорая помощь и ГИБДД, однако пострадавших не видно. По словам очевидцев, какой-то мужчина залезал в кабину самосвала и вылезал из неё — вероятно, водитель.

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