В Петербурге опрокинулся самосвал с железобетонными конструкциями — видео

Видео © LIFE
В Санкт-Петербурге на перекрёстке улиц Кубинская и Благодатная опрокинулся самосвал, который вёз железобетонные конструкции. На кадрах с камер видеонаблюдения запечатлён момент аварии.
Как видно на записи, ДТП произошло, когда водитель грузовика вошёл в поворот. Вероятно, при манёвре вес груза в кузове пришёлся на одну сторону, что и стало причиной опрокидывания.
Как сообщает "Фонтанка.ру", на месте аварии работают скорая помощь и ГИБДД, однако пострадавших не видно. По словам очевидцев, какой-то мужчина залезал в кабину самосвала и вылезал из неё — вероятно, водитель.