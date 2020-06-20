Судья разрешил публикацию мемуаров экс-советника Трампа

Американский судья Ройс Ламберт пресёк попытку администрации президента США Дональда Трампа заблокировать публикацию книги бывшего советника главы государства Джона Болтона. Об этом сообщает CNN.

На своём сайте телеканал разместил текст соответствующего судебного решения. В нём отмечается, что экс-советник Трампа играл с национальной безопасностью Штатов, оставив страну незащищённой. При этом власти не смогли установить, что запрет суда на публикацию мемуаров предотвратит невосполнимый ущерб.

Болтон был уволен с должности помощника президента США в сентябре 2019 года. Трамп объяснил это решение возникшими в ходе работ разногласиями, а также тем, что Болтон "совершил некоторые очень крупные ошибки". По словам американского политика, рекомендации советника могли привести к новой мировой войне.