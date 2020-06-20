Матвиенко поздравила медиков с профессиональным праздником и поблагодарила за работу

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в преддверии Дня медицинского работника, который в этом году отмечается 21 июня, поздравила всех причастных к этому празднику.

— Считаю, что врач — самая непростая, самая ответственная профессия. Она требует огромных знаний, терпения, умения принимать правильные решения в сложных ситуациях. Но ещё она требует высоких нравственных качеств. В наше время, время развитых технологий, эффективных лекарств, эти качества не только не теряют своей ценности, а, напротив, становятся особенно востребованными, — сказала сенатор в видеопоздравлении.

Матвиенко отметила, что в условиях пандемии коронавируса работа медицинских работников стала особенно важной и востребованной, а труд врачей, фельдшеров, медсестёр — настоящее служение. Спикер Совфеда поблагодарила всех медиков, которые находились на передовой борьбы с CoViD-19, за их ежедневный подвиг.