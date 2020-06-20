"Он заплатит высокую цену". Трамп отреагировал на мемуары Болтона после суда об их публикации

Президент США Дональд Трамп назвал "крупной победой" решение судьи, не ставшего препятствовать публикации книги его бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Политик пояснил, что остановить релиз мемуаров суд не мог, так как они уже были разосланы и утекли многим людям и СМИ.

Судья Ройс Ламберт не стал спорить с тем, что Болтон нарушил процедуру согласования рукописи с американской администрацией, отметил глава Штатов.

....Bolton broke the law and has been called out and rebuked for so doing, with a really big price to pay. He likes dropping bombs on people, and killing them. Now he will have bombs dropped on him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2020

— Болтон нарушил закон, за что его и упрекнули. Он заплатит высокую цену, — написал Трамп.