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"Он заплатит высокую цену". Трамп отреагировал на мемуары Болтона после суда об их публикации

Американский лидер вновь напомнил о нарушении закона его экс-советником.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп назвал "крупной победой" решение судьи, не ставшего препятствовать публикации книги его бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Политик пояснил, что остановить релиз мемуаров суд не мог, так как они уже были разосланы и утекли многим людям и СМИ.

Судья Ройс Ламберт не стал спорить с тем, что Болтон нарушил процедуру согласования рукописи с американской администрацией, отметил глава Штатов.

Болтон нарушил закон, за что его и упрекнули. Он заплатит высокую цену, — написал Трамп.

Запретить публикацию книги "Комната, где всё случилось: мемуары о Белом доме" (The Room Where It Happened: A White House Memoir) пытался Минюст США. Представители ведомства подали иск в Федеральный суд округа Вашингтон. Судья, изучив материалы дела, пресёк попытку заблокировать выход мемуаров.

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