Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Профсоюзе работников агрокомплекса РФ считают, что поправки в конституцию защитят наёмных сотрудников

Благодаря этому представители "самой уязвимой категории на производстве" обретут уверенность в завтрашнем дне.

54

Фото © EPA

Принятие поправок в Конституцию РФ позволит закрепить в основном законе норму о социальном партнёрстве между сотрудниками и работодателями. Эта мера поможет защитить самую уязвимую категорию граждан на производстве — наёмных работников. Такое мнение высказала председатель Профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации, член рабочей группы Наталья Агапова.

Если будет закреплено в конституции, будет закреплено не просто в воздухе. <...> Нет, там целая статья, что должно делать государство, правительство для того, чтобы развить и обеспечить социальное партнёрство, — отметила она.

Агапова пояснила, что социальное партнёрство — это фактически переговоры между представителями работников и работодателями. Появление новой нормы даст представителям самой незащищённой категории россиян уверенность в завтрашнем дне, так как государство возьмёт на себя обязательства по развитию и обеспечению диалога с их руководством.

Ранее эксперт ОНФ Андрей Дунаев заявил, что поправки в Конституцию РФ возвращают уважение к "человеку труда".

Выбор редакции

Loading...