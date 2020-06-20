В Профсоюзе работников агрокомплекса РФ считают, что поправки в конституцию защитят наёмных сотрудников

Принятие поправок в Конституцию РФ позволит закрепить в основном законе норму о социальном партнёрстве между сотрудниками и работодателями. Эта мера поможет защитить самую уязвимую категорию граждан на производстве — наёмных работников. Такое мнение высказала председатель Профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации, член рабочей группы Наталья Агапова.

— Если будет закреплено в конституции, будет закреплено не просто в воздухе. <...> Нет, там целая статья, что должно делать государство, правительство для того, чтобы развить и обеспечить социальное партнёрство, — отметила она.

Агапова пояснила, что социальное партнёрство — это фактически переговоры между представителями работников и работодателями. Появление новой нормы даст представителям самой незащищённой категории россиян уверенность в завтрашнем дне, так как государство возьмёт на себя обязательства по развитию и обеспечению диалога с их руководством.