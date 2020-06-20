Антонов: Военные планы США направлены на сдерживание России и Китая

Военные планы США направлены на сдерживание РФ и Китая. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
— Американские военные планы откровенно направлены на сдерживание России и Китая. Нам предлагается концепция соперничества великих держав, по сути, речь идёт о гонке вооружений, — подчеркнул Антонов.
Он также отметил, что Россия хотела бы избежать такого развития событий. Дипломат рассказал, что предстоящие 22 июня в Вене российско-американские консультации по контролю над вооружениями будут межведомственными. По словам Антонова, две страны, как постоянные члены Совбеза ООН, несут особую ответственность за поддержание мира и не должны допустить обрушения стратегической стабильности.
Напомним, ранее посол России в Вашингтоне заявил о готовности Москвы обсудить сохранение Договора по открытому небу. Анатолий Антонов отметил, что выход Штатов из международного соглашения подрывает евроатлантическую безопасность, а звучащие в этот момент в Вашингтоне утверждения о неполном соблюдении договора РФ требуют хоть каких-то конкретных объяснений. Он также добавил, что у российской стороны есть претензии по соблюдению соглашения американцами.