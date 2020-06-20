Названа причина подтопления в Москве

Попавшие в ливневую канализацию листва и ветки с поваленных ветром деревьев помешали стоку воды и стали причиной подтопления в Москве, заявил заммэра российской столицы Павел Бирюков.

— В короткий промежуток времени выпало большое количество осадков, в отдельных районах, особенно на юге, — до 70% месячной нормы, — отметил он.

Заммэра Москвы подчеркнул, что аварийные бригады откачали воду с помощью специального оборудования, благодаря чему удалось быстро ликвидировать подтопление. Бирюков добавил, что жителям и гостям города стоит быть внимательнее на улице, так как в ближайшие часы неблагоприятные погодные условия сохранятся.