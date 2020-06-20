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Названа причина подтопления в Москве

Из-за неблагоприятных погодных условий жители должны быть внимательными во время нахождения на улице.

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Попавшие в ливневую канализацию листва и ветки с поваленных ветром деревьев помешали стоку воды и стали причиной подтопления в Москве, заявил заммэра российской столицы Павел Бирюков.

В короткий промежуток времени выпало большое количество осадков, в отдельных районах, особенно на юге, — до 70% месячной нормы, — отметил он.

Заммэра Москвы подчеркнул, что аварийные бригады откачали воду с помощью специального оборудования, благодаря чему удалось быстро ликвидировать подтопление. Бирюков добавил, что жителям и гостям города стоит быть внимательнее на улице, так как в ближайшие часы неблагоприятные погодные условия сохранятся.

Напомним, экстренное предупреждение действует в столице до конца дня.

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