"Рэмбо вряд ли бы выжил". В Красноярском крае нашли мужчину, блуждавшего неделю по тайге

На севере Красноярского края нашли жителя Симферополя, неделю блуждавшего по тайге. О том, как ему удалось выжить, Алексей Горченёв рассказал журналистам "Енисей-Информ ТВ".

Мужчина приехал в родную деревню на похороны из Крыма, в этих краях он не был почти 20 лет. В лесной чаще оказался после того, как решил навестить знакомых из соседнего села и сбился с пути. Пропавшего искали спасатели МЧС и родственники, но ему удалось выйти к людям самостоятельно.

— Леса реально непроходимые. Тропические джунгли — это просто асфальт по сравнению с тем, что у нас... Рэмбо в наших местах вряд ли бы выжил, — заявил Горченёв после своих странствий.

Пока родные боялись, что пропавшего может встретить медведь, а над тайгой летали спасательные квадрокоптер и вертолёт, мужчина ел черемшу, жёг костры и пытался обеззараживать воду из ручьёв с помощью серебряной цепочки. Его также спасли десять шоколадок, которыми он планировал угостить детей. По словам невольного путешественника, сильнее всего он страдал от комаров и мошкары. От укусов не спасали даже две пары перчаток и плёнка. Своё приключение он назвал неделей ада в раю. Горченёв уверен, что пережить трудный путь ему помогли сибирская закалка и понимание того, что его ищут и ждут родные.

В Крыму мужчину ждут жена и двое детей. Скиталец планирует вернуться домой после того, как немного оправится после своего необычного путешествия длиной в неделю.